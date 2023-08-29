加州尸花绽放吸睛 游客：闻起来像城市里的垃圾桶

（法新社美国圣马利诺28日电） 美国洛杉矶附近杭廷顿图书馆（Huntington Library）的温室里，一朵「巨花魔芋」本周绽放了它不怎么精致的花瓣，堪称数年难得一见的奇景。

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「巨花魔芋」（Amorphophallus Titanium）又称「尸花」（corpse flower），开花时会散发一股浓烈的恶臭。

温室园丁邓恩（Bryce Dunn）说：「这花闻起来有一股腐肉味，试图吸引腐肉苍蝇来替它授粉，只要散发出愈浓郁的臭味，就能吸引愈多苍蝇，它就能生长得愈好。」

巨花魔芋是由数百朵小花组成，高度相当于一名成人身高，分为雄花和雌花，开花时间略有不同，早在开花1个月前就有徵兆。

不过，正如所有最美丽的花卉一样，想一睹风采就得把握时间，想像日本知名的樱花，那种娇嫩与稍纵即逝，差别只在巨花魔芋散发的是恶臭及尸臭味。

邓恩说：「花朵一旦绽放，就会在48小时内凋谢…这种花的花期非常短，但非常壮观。」

大批游客今天蜂拥而至，一睹这朵会散发浓烈「芬芳」的尸花。

杜（Diana Doo）告诉法新社：「这是个难得一遇的大事，我很幸运能一睹它的丰采。」

鲁尔莫尔（Paul Rulmohr）则认为尸花这个命名似乎不太精确，「我不会说它（的味道）像尸臭…反而更像城里的垃圾桶。但也不错…如果你喜欢的话。」

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