ChatGPT用户数下降 业者推出商用版本强调资安

（法新社旧金山28日电） 以发展人工智慧闻名的OpenAI今天表示，将推出ChatGPT的商用版。轰动一时的ChatGPT在推出9个月后，如今苦于用户数下滑。

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OpenAI在一篇部落格贴文中表示将为企业客户提供高级版本的ChatGPT Enterprise，这款优质版将有「企业级」安全和隐私强化功能。

数据安全已成为苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和三星（Samsung）等大公司的重要考量，由于担心泄露敏感讯息，这些公司禁止员工使用ChatGPT。

OpenAI表示，ChatGPT Enterprise的发行代表人工智慧助理的工作又向前迈进一步，它可协助完成任何任务、提供客制化服务，并保护您公司的数据。」

ChatGPT的商用版本类似微软（Microsoft）的Bing Chat Enterprise，微软系OpenAI主要合作伙伴，藉此关系使用相同的OpenAI技术。

ChatGPT Enterprise将由OpenAI性能最强的GPT-4模型驱动，它与个人订阅版本ChatGPT Plus非常相似，但企业客户有特殊优惠，包括更快的运作速度。

OpenAI说：「我们相信人工智慧可以协助与提升职涯的各个面向，让工作团队更具创造力和生产力。」还说包括凯雷集团（Carlyle）、雅诗兰黛（Estee Lauder Companies）和资诚会计师事务所（PwC）在内的公司，均已尝鲜ChatGPT Enterprise。

ChatGPT推出后，几周内就成为世界各地人士最快下载的应用程式，直到上个月才被脸书母公司Meta推出与推特（Twitter）竞争的Threads取代。此次ChatGPT推出商用版，盼重拾问世之初的荣耀。

据分析公司Similarweb指出，ChatGPT流量在6月和7月份下降近10%，原因可能是学校放暑假；Similarweb估计，全球约1/4的ChatGP用户落于18-24岁年龄层。

OpenAI还面临新闻出版业和其他平台、包括Reddit以及前身为推特的社群平台X所力阻，这些平台都在防阻OpenAI挖掘数据以进行人工智慧模型训练。

© 2023 AFP