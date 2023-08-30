为伍迪艾伦辩白 威尼斯影展主席称不理解社会敌意

（法新社威尼斯29日电） 威尼斯影展主席巴伯拉（Alberto Barbera）告诉法新社，他「完全无法理解」为何美国舆论对导演伍迪艾伦（Woody Allen）的反对情绪如此强烈。

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今年威尼斯影展（Venice Film Festival）的阵容因为包含了伍迪艾伦、波兰斯基（Roman Polanski）、卢贝松（Luc Besson）在内等数名受到性侵指控的导演而招致批评。

威尼斯影展主席巴伯拉表示，围绕伍迪艾伦的争议尤其让他无法理解。伍迪艾伦的第50部电影「意外的好运」（Coup de Chance，暂译）将于9月4日在威尼斯影展首映。

巴伯拉今天告诉法新社：「他已获宣告完全无罪，都已经过去25年了；对我来说，尤其是在美国，向着他的敌意完全让人无法理解。」

现年87岁的伍迪艾伦曾在1990年代初期因涉嫌性侵其养女而受到警方调查，但未向他提起诉讼。

伍迪艾伦则指责他的前伴侣米亚法罗（Mia Farrow）策划了这些指控。米亚法罗自己也面临虐待子女的控诉。

在#MeToo时代，许多人拒绝接受最初的调查结果，伍迪艾伦实际上已被好莱坞封杀。

巴伯拉还提到，波兰斯基的案件「更为复杂」。波兰斯基曾在1970年代因强奸未成年少女而被定罪，现在仍是美国通缉名单上的逃犯。

巴伯拉表示：「不仅被判有罪，他更承认自己的罪并请求原谅。受害者也已原谅他，希望这起案件能就此结案。」

波兰斯基的新电影「宫殿」（The Palace，暂译）将在威尼斯影展上放映，但这名现年90岁的导演不会出席。

巴伯拉说道：「我们必须将人与艺术家区分开来。综观艺术的历史，许多艺术家都曾是犯罪者，但我们仍继续欣赏他们的作品。」

以「爱犬男」（Dogman，暂译）入选主竞赛片单元的法国导演卢贝松也曾被指控强奸，该案在今年6月已被撤销。

© 2023 AFP