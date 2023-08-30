第80届威尼斯影展登场 好莱坞罢工红毯星光黯淡

（法新社威尼斯30日电） 第80届威尼斯影展今天登场，尽管一场好莱坞历史性罢工使其失去了往常的辉煌，但一群知名且颇具争议的导演正在让电影界保有蓬勃的朝气。

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全球历史最悠久的威尼斯影展原本将由运动剧情片「挑战者」（Challengers）拉开帷幕，美国女星辛蒂亚（Zendaya）在这部融合爱情、运动和喜剧元素的作品中，饰演一名网球界的风云人物。

然而，好莱坞演员和编剧正为人工智慧（AI）威胁生计及待遇问题持续展开大罢工，使这部作品无法进行宣传，威尼斯影展只得在最后一刻将开幕片更换成义大利战争片「指挥官」（Comandante，暂译）。

其他放映作品基本上未受影响，尽管今年红毯星光黯淡，但仍有些可望获得奥斯卡殊荣的演员华丽现身威尼斯影展首映会。

在「可怜的东西」（Poor Things）中饰演「女科学怪人」的艾玛史东（Emma Stone）将缺席本届威尼斯影展，而执导「大师风华：真爱乐章」（Maestro）并在片中扮演已故音乐大师伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的布莱德利库柏（Bradley Cooper）同样不会出席。

美国媒体报导，亚当崔佛（Adam Driver）将出席威尼斯影展，为他主演的传记电影「法拉利」（Ferrari）造势；美国演员工会暨美国广播电视演员工会联合会（SAG-AFTRA）破例为「烈火悍将」（Heat）导演麦可曼恩（Michael Mann）这部新作「开门」，主因是制作「法拉利」的电影公司并非工会主要协商对象。

美国娱乐周刊「综艺」（Variety）报导，洁西卡雀丝坦（Jessica Chastain）也获准为电影「记忆」（Memory，暂译）首映出席威尼斯影展。这是她凭着「神圣电视台」（The Eyes of Tammy Faye）获得奥斯卡奖后首次亮相。

所有作品将一同角逐威尼斯影展最高荣誉金狮奖（Golden Lion），「乐来越爱你」导演达米恩查泽雷（Damien Chazelle）领导的评审团将于9月9日颁发这项大奖。

其他备受瞩目的电影还包括美国导演苏菲亚柯波拉（Sofia Coppola）的「普莉西拉」（Priscilla，暂译），这部作品讲述摇滚乐传奇「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）之妻的故事，此外还有大卫芬奇（David Fincher）的「杀手」（The Killer，暂译）。

© 2023 AFP