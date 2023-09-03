窃盗与快闪抢劫层出不穷 美零售商叫苦

（法新社纽约2日电） 消费者辛苦因应生活成本高涨之际，美国零售业者不堪偷儿和行窃团体日益猖狂，纷纷将牙膏、巧克力、洗衣粉和除臭剂等日常用品「上锁」。

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法新社报导，零售商沃尔玛（Walmart）与达吉特（Target）、药妆连锁店CVS和华尔格林（Walgreens），以及居家修缮连锁店家得宝（Home Depot）和鞋类销售商Foot Locker等都在最新财报中，对伴随暴力事件的窃盗案节节上升表达担忧。

达吉特执行长柯内尔（Brian Cornell）在另一项简报中表示：「今年前5个月，我们商店遭遇的暴力窃盗事件，或有暴力威胁的窃盗事件，增加了120%。」

根据美国「全国零售联盟」（National Retail Federation，NRF）2022年零售安全调查，光是2021年，全美零售商的「减损」就估计达约 945亿美元。

零售减损指的是因员工窃盗、外人入店行窃或管理过失等因素造成的库存损失。

因此，业者纷纷在货架上安装了带锁的透明隔板，有时还在冰箱上挂上锁链，并在走道上为员工安装了呼叫按钮。

没有安全隔板保护的货架，商品数量则不多，藉此限缩失窃商品的规模。

8月12日，高档连锁百货诺斯壮（Nordstrom）加州洛杉矶一家分店，遇上约30名蒙面人「快闪抢劫」价值逾30万美元的名牌精品，他们并对一名保全人员使用防熊喷雾。

所谓快闪抢劫，指的是一群人冲进商店，凡触手可及的物品全都抢走，然后快速落跑。（译者：纪锦玲）

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