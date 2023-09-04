北美暑假票房飙到疫情后新高 私刑教育3称王

（法新社洛杉矶3日电） 美加地区劳动节的长周末期间，「私刑教育3」本周冲上北美票房龙头，助北美暑假票房飙至疫情后新高。

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北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天指出，奥斯卡影帝丹佐华盛顿（Denzel Washington）回归主演的系列最终章「私刑教育3」（Equalizer 3）1日到3日狂扫3450万美元，若再加上4日美国、加拿大劳动节假期票房，可望进帐4200万美元。

好莱坞浪漫喜剧片「Barbie芭比」（Barbie）在周末3天抢下1060万美元，排名第2；华纳兄弟出品的这部卖座真人版电影北美票房累积高达6.12亿美元，成为影史上北美票房突破6亿美元大关的14部电影之一。

连两周名列第3的是DC旗下首部以拉丁裔超级英雄为主角的真人电影「蓝甲虫」（Blue Beetle），3天进帐730万美元。

上周冠军「GT：跨界玩家」（Gran Turismo）本周跌到第4名，3天收入660万美元。

「奥本海默」（Oppenheimer）上映第7周表现依旧强劲，3天进帐550万美元，排名第5。

整体而言，本周票房表现强劲，可望让北美暑假票房突破40亿美元，成为后疫情时代首次出现的荣景，相较于去年同期的34亿美元有了大幅成长。

排名第6至第10的电影依序为：「忍者龟：变种大乱斗」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem），480万美元；「酷儿搏击俱乐部」（Bottoms），300万美元；「巨齿鲨2：海沟深渊」（Meg 2: The Trench），290万美元；「复仇狗联盟」（Strays），250万美元；「鬼手鬼手请开口」（Talk to Me），180万美元。

© 2023 AFP