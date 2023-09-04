阿拉伯联合大公国设博弈监管机关

（法新社杜拜4日电） 阿拉伯联合大公国成立了商业博弈监管机构，此举可能是阿联开放赌场执照的前奏。目前博弈在阿联仍是不合法的行为。

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官媒阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）昨天报导，商业博弈监管局（General Commercial Gaming Regulatory Authority，GCGRA）将「协调法规性活动、管理执照发放…以及促进释放商业博弈的经济潜能」。

声明中并未厘清「博弈」是否是指「赌博」，也未提及赌场，但被找来管理这个监管机构的高层都是博弈界的老将。

GCGRA执行长马来利（Kevin Mullally）曾任美国密苏里博彩委员会（Missouri Gaming Commission）执行董事。密苏里博彩委员会负责掌管该州在河流上航行的博弈船只。

阿拉伯联合大公国通讯社引述马来利说：「我希望替阿联的乐透彩和博弈产业，打造一个强力的监管机关和架构。」

GCGRA董事会主席缪伦（James Murren）则曾任代表美国赌场产业的美国博彩协会（American Gaming Association）主席。

阿拉伯联合大公国9成人口是外籍人士，而阿联依据伊斯兰教义禁止赌博。

2022年美国赌场业者永利渡假村集团（Wynn Resorts）宣布将在阿联的拉斯海玛邦（Ras al-Khaimah）设一个「综合渡假村」，渡假村内包括了博弈设施。

永利渡假村集团的Wynn Al Marjan Island已经动工，预计2027年初开幕。

阿联多年来否认该国即将解除博弈禁令的报导，但在面临沙乌地阿拉伯和卡达等邻国抢人才和在观光业的激烈竞争后，展开一连串法规松绑动作，当中包括未婚同居、禁酒令放宽，以及提供长期居留等。

阿联去年引进西方型态的周六、周日周末概念，专家表示，阿联此举是为了维持其区域竞争力。

© 2023 AFP