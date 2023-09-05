奥地利得奖片「束缚」男星出庭认罪 承认曾持有儿童色情物

（法新社维也纳5日电) 奥地利男星佛洛里安特辛梅斯特今天在维也纳地方法院认罪，承认他曾持有儿童色情物。他曾在奥地利得奖电影「束缚」担任要角，但在被指控后遭到切割及解雇。

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「束缚」（Corsage）一片讲述自由奔放的19世纪奥匈帝国伊丽莎白王后（Empress Elisabeth）与皇帝法兰兹．约瑟夫一世（Emperor Franz-Joseph）的动荡婚姻关系，已在国际电影节上获得多座奖项肯定，也有亮眼的票房表现。

随着「束缚」票房大卖，主演这名悲剧性王后的女星维琪克雷普（Vicky Krieps）获得了法国坎城影展（Cannes Film Festival）「一种注目」单元的最佳演员奖。

但饰演法兰兹．约瑟夫一世的佛洛里安特辛梅斯特（Florian Teichtmeister）被控取得并持有约7万6000份儿童色情档案。

这些档案中有将近2/3（约4万7000份被查获文件）是关于7至14岁未成年人的描绘，其他则涉及14至18岁年轻人。

奥地利媒体报导，维也纳地方法院今天戒备森严，以防止与示威者发生冲突，佛洛里安特辛梅斯特穿着深灰色西装，称他现在了解儿童遭受的苦痛，并称他早应该寻求帮助。

在佛洛里安特辛梅斯特遭到指控后，奥地利国家剧院城堡剧院（Burgtheater）已宣布将他解雇。

© 2023 AFP