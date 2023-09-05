滨口龙介新片「邪恶根本不存在」 问鼎金狮

（法新社威尼斯5日电） 日本导演滨口龙介去年凭「在车上」一片席卷奥斯卡金像奖与各大国际影展奖项，他在接下来的新片「邪恶根本不存在」中，题材选择回归自然。

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继「在车上」后，昨天在威尼斯影展上进行全球首映的「邪恶根本不存在」（Evil Does Not Exist）再次留给影评深刻印象。该片叙述毗邻东京的小村庄，原本宁静的生活氛围因为渡假村的入侵而改写。

这部电影是作曲家石桥英子要求滨口在这处偏远地区拍摄供现场表演的影像片段时所诞生的。历经「在车上」的广受好评，这对滨口来说是个很好的时间点。「在车上」不但是第1部获奥斯卡最佳影片提名的日本电影，同时还拿下2022年奥斯卡最佳国际影片奖。

滨口龙介在威尼斯向法新社表示：「奥斯卡颁奖典礼结束后的一段时间，我真的什么都不想做，但是…这感觉像是我可以做的事。我感受到的不一定是压力，我只是真的需要休息一下！」

滨口说：「因为我是一个城市人，所以我可以谈论城市人进入自然环境的感受。」

结果「邪恶根本不存在」成为一部节奏缓慢、最终却扣人心弦，甚至令人震惊的电影。「卫报」（The Guardian）形容这部电影为「一个神秘的生态寓言…徘徊在不可思议的边缘」。

「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）的影评表示，这部「缓慢酝酿的戏剧建立了令人沉醉、变化多端的节奏」，诡异的结局就像「令人不安的梦境与现实碰撞」。

电影结局也让影展许多观众摸不着头绪，滨口承认这也让他感到困惑：「我不能完全确定我是否喜欢这样的结局，但是当我在写剧本时，我总想确保它对我来说并不无聊。」

滨口补充说：「这个结局是我自然而然想到的，有些东西我也许不一定能用言语表达，但我觉得这是对的。」

滨口善于展现人物复杂性。他表示：「这通常是我描绘人们的方式，善恶之间不一定非黑即白。」

「邪恶根本不存在」是2023年威尼斯影展正式竞赛单元的23部影片之一，将角逐本月9日颁发的最佳影片金狮奖。

© 2023 AFP