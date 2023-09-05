潮湿夏季小确幸 挪威两大城免费供电1天

（法新社奥斯陆4日电） 市场数据显示，挪威第一和第二大城今天免费供电1天，为这个潮湿夏季带来了一点小确幸。

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绿色大国挪威电力几乎全来自水力发电，雨雪越多，水库的水量就越多，电价就越低。

威力强大的夏季风暴「汉斯」（Hans）8月猛袭斯堪的那维亚半岛（Scandinavia Peninsula），加上今年夏天降雨频繁，挪威部分地区的水库早已满载。

这种情况下，挪威能源新闻网站Europower报导，首都奥斯陆（Oslo）和第2大城卑尔根（Bergen）今天的电费现货价格料落在0至负0.3挪威克朗之间。

根据泛欧洲电力交易中心Nord Pool的数据，这两座城市今天的批发电价平均为每兆瓦时（megawatt-hour，MWh）负1.42欧元。

电价呈负数，意味着电力公司付钱给消费者来使用自家产品。

气候专家表示，全球暖化导致北欧降雨和降雪更加频繁且更加剧烈。

挪威气象研究所（Norwegian Meteorological Institute）上周表示，挪威8月的平均气温比往常高出摄氏0.9度，在经历了多雨的7月后，8月降水量又比以往高出45%。

研究人员表示：「所有降雨，包括『汉斯』在内，都包含了气候变迁的因素。」

挪威南部一个气象站记录到的8月降雨量为392.7毫米，比往常暴增257%。

Europower说，这是挪威部分地区第2次出现电价为负数的情况。

第一次是在8月8日夏季风暴汉斯来袭之后。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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