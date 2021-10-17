缩水式通膨来袭 包装大小一样分量悄悄变少

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（法新社纽约17日电） 包装袋里的空气比洋芋片多？盒内的谷片变少了？这都不是你的错觉，厂商这种「价格不变、分量减少」的缩水式通货膨胀（Shrinkflation）策略已重出江湖。

全球供应链大塞车和劳工难寻，是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情过后通膨飙升的部分原因，各企业均面临更大的成本上扬压力。

倡导消费者权益、追踪他口中「缩水」现象长达25年的杜沃尔斯基（Edgar Dworsky）表示，近几个月来有数十种商品以「偷斤减两」的方式变相涨价，从卫生纸、早餐谷片到猫罐头都有。

过去，这类分量微幅缩水的情况消费者大多不察，网路时代却成了焦点。

论坛网站Reddit上，「缩水式通膨」群组有1万4500名成员分享他们的发现，不过口吻多是开玩笑，而非抗议。

俄勒冈州一名44岁邱姓软体工程师说，「缩水式通膨这招很贼啊，因为至少对我来说，这不像涨价那样一眼就看穿」，但「要花一阵子才发现自己被耍了」的事实，让缩水式通膨比正大光明涨价「要糟糕得多」。

有「消费者先生」之称的杜沃尔斯基表示，企业并不会轻易走上缩水式通膨这一步，「他们是计算过的」，如果他们收到一小群人申诉，他们「会寄发几张折价券，让消费者继续买下去」。

事实上，没有文件显示有任何消费者曾因产品分量缩水而「反抗」过。就连Reddit上也很难看到有人呼吁抵制拒买哪家品牌的产品。

「缩水」例子在其他产业也看得到，从都市迷你公寓到飞机座椅之间的腿部空间比比皆是，但最引人注意的还是消费者购买的包装产品。

巴黎梭尔邦大学（Sorbonne University）欧洲工商管理学院（INSEAD）行为实验室的行销教授强顿（Pierre Chandon）表示，起码产品分量缩水有健康上的好处，「我们心里有数，分量愈大我们吃愈多」，如今「我们只不过回到不久前还被视为正常大小的分量」。

© 2021 AFP