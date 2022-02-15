缺人又缺钱 雪梨数千护理师大罢工

（法新社雪梨15日电） 澳洲第一大城雪梨今天有数千名护理师离开岗位，上街抗议人力短缺与 COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情下的压力和限制。护理师身着工作服和外科口罩前往州议会游行，声称情况已忍无可忍。

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面对医院床位与设备持续短缺，加上没完没了的疫情，成群结队的护理师高声表达愤怒。他们高举标语牌，上头写着「护理师撑不住了」、「多些人手、少些压力」、「光对我们说谢、口惠实不至」等，抨击政治领导人无视护理人员困境。

两年来，澳洲医护人员一直在严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）规范下工作，在从事日常工作外还得因应前所未有的大规模疫苗接种计画。

特别是近几个月来，确诊人数爆炸性增加，也造成愈来愈多医护染疫或被迫隔离，医护人力严重短缺。

新南威尔斯州护理师与助产士协会（New South Wales Nurses and Midwives' Association）说：「社区需要知道真相，目前人力不足，安全也不够，已让病患身处危险之中。」

新南威尔斯州卫生厅发表声明虽感谢护理师「在疫情这两年期间的工作不懈」，却也说「目前新南威尔斯州公立医院的护理师和助产士，多于过去任何时期」。

澳洲劳资关系法院（Industrial Relations Commission court）先前已下令禁止罢工，但遭工会拒绝，工会组织者表示正考虑是否扩大罢工。

在Omicron变异株推波助澜下，澳洲每天新增数千例确诊与数十人病故。全国2500万人口迄今已累计250万例染疫。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

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