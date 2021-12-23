缺人急签乔强生救火 塞尔蒂克退骑士

（法新社波士顿22日电） 塞尔蒂克今天在布朗攻下34分的带领下，以111比101击退骑士。此役赢球的绿衫军因为人手短缺，签下40岁的乔强生救火，此役他替补出赛两分钟，有2分进帐。

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美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克有中锋霍福德（Al Horford）和前锋威廉斯（Grant Williams）、帕克（Jabari Parker）、埃尔南戈麦斯（Juan Hernangomez）、豪瑟（Sam Hauser），及后卫李察逊（Josh Richardson）、汤玛斯（Brodric Thomas）因为触发联盟有关COVID-19（2019冠状病毒疾病）的健康暨安全条例而无法出赛。

急缺人手的塞尔蒂克，以10天短约签下曾7次入选明星赛、但已3年多没在NBA打球的「单打乔」乔强生（Joe Johnson）。他在这场比赛结束前1分57秒替补上场，并于终场前23.2秒跳投命中得到2分。

乔强生2001年选秀会被塞尔蒂克以第10顺位选上，但只为绿衫军打了48场比赛，就在菜鸟年打到一半时被交易到凤凰城太阳。

塞尔蒂克今天拿下近5战中的第3胜，队上除布朗（Jaylen Brown）攻下全场最高34分，威廉斯（Robert Williams III）也展现全能身手，有21分、11篮板、7助攻进帐，塔特姆（Jayson Tatum）贡献了18分，蓝福特（Romeo Langford）有11分、9篮板的表现。

贾兰德（Darius Garland）攻下克里夫兰骑士全队最多的28分，洛夫（Kevin Love）贡献18分、12篮板的「双十」成绩，奥斯曼（Cedi Osman）获得13分，可惜骑士终止了本季最长的6连胜。

骑士和塞尔蒂克一样有缺人手的情况，中锋艾伦（Jarrett Allen）、 莫布里（Evan Mobley）、戴维斯（Ed Davis），及前锋奥科罗（Isaac Okoro）、史蒂文斯（Lamar Stevens），还有后卫瓦伦坦（Denzel Valentine）、恩巴德（RJ Nembhard）、温德勒（Dylan Windler）因触发防疫规定而无法上场。

塞尔蒂克在这场比赛的上半场以63比48领先，第3节也曾握有23分领先优势，但骑士拉出一波15比3攻势，让绿衫军在打完3节后，仅以85比73领先。

第4节剩下11分20秒时，贾兰德跳投得手，塞尔蒂克仅以85比75领先，但他们随即连下7分，重新掌控了比赛。

© 2021 AFP