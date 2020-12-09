缺席多日 哈登向火箭报导

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（法新社休士顿8日电） 缺席火箭训练3天的哈登今天报到，新任总教练赛拉斯（Stephen Silas）表示，他有信心能和这名连3年拿下NBA得分王的明星后卫建立起良好的关系。

2018年美国职篮NBA年度最有价值球员（MVP）哈登（James Harden）对自己成为休士顿火箭重建的核心，并要面对新来的总教练、总经理，与9名新队友感到不悦。这些火箭的新球员中，沃尔（John Wall）是火箭用2017年的年度MVP卫斯布鲁克（Russell Westbrook）向华盛顿巫师换来。

哈登先前据报希望被交易到布鲁克林篮网，与杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）组成「3巨头」，火箭则希望在送出这名NBA顶尖得分好手之际，能有相对优渥的回报，但没有球队愿意提出符合火箭期待的交易条件。

这让哈登十分不高兴，他也因此缺席火箭的前3次练球，直到今天他才做了NBA安全守则中要求的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检。

哈登可以于11日在芝加哥进行的热身赛前，参与火箭的练球。

赛拉斯说：「这大概就是我所知道的全部了，他在休士顿接受检测，这对大家都好。」

火箭已于6日开始练球，赛拉斯7日表示，针对哈登归队，他们没有时间表，并称他的缺席对球队来说是个「挫折」，但赛拉斯期盼能与哈登建立好关系，并称为了给哈登一点「空间」，他目前为止还没有和哈登谈过。

赛拉斯说：「信任是一天一天建立起来的，一旦关系展开，我们就会开始有所信任。」

「显然，这不是一个好的开始，但这就是NBA，NBA 不会每天都有好事。」

作为火箭重大改变的一部份，赛拉斯6周前被任命为球队的新任总教练。

火箭也换上史东（Rafael Stone）取代转往费城76 人担任篮球事务营运总监的摩瑞（Daryl Morey），担任球队新的总经理，队上也来了9个新的球员。

哈登报到之前，才有报导说他十分乐意被交易到76 人，和喀麦隆明星中锋恩比德（Joel Embiid）、澳洲后卫西蒙斯（Ben Simmons）及摩瑞携手合作。

© 2020 AFP