缺席祖父追思会挨批怠慢 哈利夫妇拜见英女王

（法新社伦敦14日电） 英国哈利王子和妻子梅根的发言人表示，两夫妇在前往荷兰出席「永不屈服运动会」前，今天拜访了祖母伊丽莎白二世女王；两人先前缺席祖父菲立普亲王追思礼拜，挨批「怠慢」女王。

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法新社报导，头衔为萨塞克斯公爵和公爵夫人的哈利（Prince Harry）和梅根（Meghan），是在前往荷兰海牙（The Hague）登场的「永不屈服运动会」（Invictus Games）途中。永不屈服运动会为哈利替身障退役军人所创办的体育活动，16日开幕。

发言人证实，哈利夫妇已拜见女王。英国媒体报导，拜见地点是距离伦敦约40公里的温莎城堡（Windsor Castle），女王再过几天将庆度96岁大寿。

37岁的哈利和40岁的梅根因为缺席3月29日已故祖父菲立普亲王（Prince Philip）在西敏寺的追思礼拜，遭到英国八卦小报批评，称他「怠慢」女王。

和女王结��73年的菲立普亲王去年4月辞世，当时距离他的百岁寿诞只有几周时间。

哈利和梅根2年前卸除王室职务，迁居北美洲生活。

由于两人做出上述决定，英国政府撤销哈利返回英国时由纳税人负担的警力保护待遇，而哈利正为此兴讼。

© 2022 AFP