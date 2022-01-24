网上拍卖巴黎恐攻中弹患者X光片 法医师恐被告

（法新社巴黎23日电） 法国一名资深外科医师因企图在网路拍卖2015年巴黎巴塔克兰剧场恐攻案一名中弹受害者的X光片，不但面临法律诉讼，且可能受到纪律指控。

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整形外科医师马斯梅尚（Emmanuel Masmejean）在巴黎西南部的乔治庞毕度（Georges Pompidou）公立医院执业。法国独立调查媒体Mediapart网站昨天率先报导，马斯梅尚未经这名患者同意，就把X光片当作数位艺术品出售。

马斯梅尚将这张X光片放上专卖「非同质化代币」（NFT）数位影像的交易平台OpenSea网站，售价约2776美元（约新台币7.8万元）。X光片显示患者的前臂内部有颗子弹。

巴黎公立医院集团（AP-HP）负责人叶许（Martin Hirsch）昨天在推特上证实将对这名外科医师提出刑事医疗控诉，追究他这个「可耻」且「丢脸」的决定。

马斯梅尚对Mediapart坦承犯下「错误」，宣称他很后悔没有徵求患者同意。

患者身分未对外公开，但报导形容是一名年轻女性，她的男友在2015年11月13日巴塔克兰剧场（Bataclan）攻击案中丧生。当时极端组织伊斯兰国（IS）的枪手及炸弹客同步攻击巴塔克兰剧场、法国国家体育场（Stade de France）及若干餐厅和酒吧，夺走130条人命。

马斯梅尚告诉Mediapart，他已撤掉这项拍卖。

© 2022 AFP