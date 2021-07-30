网友狠酸纽西兰跨性别举重选手 奥会官员力挺

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（法新社东京30日电） 纽西兰举重选手哈伯德即将成为首位在奥运出赛的跨性别运动员，不过大批网友在社群网站对哈伯德留下负评，纽西兰奥会官员今天誓言，将保护哈伯德免于遭受这类困扰。

东京奥运将在8月2日进行举重女子87公斤级的赛程，参加这个量级的哈伯德（Laurel Hubbard）将成为首位公开以跨性别身分在奥运殿堂参赛的选手，引发网友们的激烈争辩。

这位43岁的运动员原本是男儿身，30来岁变性，因合乎国际奥会（IOC）颁布的变性运动员规范而参赛。

批评人士指出，对于其他女性对手，哈伯德具有不公平的竞争优势，因为她还是男性的时候体格早就定型；支持者则说，她的参赛是包容和变性人人权的胜利。

纽西兰奥会发言人艾波特（Ashley Abbott）说，尽管各方对于哈伯德在奥运首度参赛特别高度关注，不过她抵达日本后保持低调。

艾波特表示，并非所有社群网站网友的关注都是正面的，「的确，我们看到很多关于哈伯德参赛的评论，而且当中有很多的说法不恰当」。

她说：「我们的观点就是，我们有一种包容的文化，我们的职责是力挺我们队中所有合乎参赛资格的运动员，至于社群媒体，我们不会卷入口水战。」（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP