网坛坏小子吁取消澳网

（法新社雪梨16日电） 澳洲网坛「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）今天呼吁取消澳洲公开赛，还出人意表地对拒绝公开疫苗接种状态的球王乔科维奇（Novak Djokovic）表达同情。

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基尔乔斯表示，澳网主办地墨尔本因疫情陷入挣扎，出于对当地的尊重，他认为明年1月这场大满贯赛事不该如期举行。

疫情爆发后，墨尔本封城超过260天，基尔乔斯认为，不值得冒着让疫情卷土重来的风险。他在自己的PODCAST平台No Boundaries表示：「为了墨尔本的人们，我不认为澳洲公开赛应该如期举行。」

「（墨尔本）封城多久？好像是275天？」

但维多利亚州体育厅长帕库拉（Martin Pakula）不同意基尔乔斯的说法。帕库拉说，他不懂基尔乔斯此言的逻辑。

帕库拉告诉记者：「墨尔本人、维多利亚州人，坦白讲，全澳洲人，都非常期待大满贯赛事，我们的经济需要，心理也需要。」

今年澳网延后举行，选手被迫在旅馆隔离两周，比赛期间澳洲当局还突然宣布墨尔本封城5天。

主办单位坚持2022年澳网会如期举行，但只有完整接种疫苗的选手可入境澳洲，无须隔离或待在生物安全泡泡区（bio-secure bubble）。

维多利亚州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）先前表示，不会为未接种的选手提供豁免，让人怀疑9度澳网男单冠军乔科维奇能否顺利挑战卫冕。

基尔乔斯与乔科维奇关系不睦，但基尔乔斯今天似乎软化立场说，美国职篮NBA球星厄文（Kyrie Irving）因拒打疫苗错过开季，但乔科维奇应获准参赛。

基尔乔斯表示：「凯里（厄文）和诺瓦克（乔科维奇）…贡献这么多，牺牲这么多，他们是全球性的运动员，受到数以百万计人景仰。」

「我只是认为，强迫人打疫苗很不道德。我接种了两剂，但我不认为应该强迫任何人（接种），不应该说『你不能来这里打球，因为你没打疫苗』。」

© 2021 AFP