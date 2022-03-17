网球四大满贯赛组委会：决胜盘统一试办抢10制

（法新社巴黎16日电） 网球四大满贯赛组委会今天宣布，今年的大满贯赛全将试办决胜盘6平后抢10规则。

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在此之前，选手在决胜盘打到6比6平手时如何决胜负，四大赛使用的规则各有不同。

澳洲公开赛（Australian Open）已使用抢10制，美国公开赛（US Open）50年来选择采用传统的抢7制。

法国公开赛（French Open）在比赛进入决胜盘时，不以抢7定输赢，而是必须连赢2局才能获胜。温布顿网球锦标赛（Wimbledon）2019年在选手决胜盘打到12比12平手时，改用抢7制。

法新社报导，四大满贯赛主办单位发声明说：「四大满贯赛组委会（The Grand Slam Board）很开心地宣布，共同决定在所有大满贯赛实施抢10制，在所有决胜盘打到6平后，以抢10决定胜负。」

「四大满贯赛组委会强烈渴望让大满贯赛比赛规则维持一致性，因此做出这项决定。」

除了美网外，其他大满贯赛是到3年前才有决胜盘抢7规则。

在2010年温布顿网赛美国好手伊斯内（John Isner）对上法国选手马育（Nicolas Mahut）一役，伊斯内鏖战超过11个小时，最后是打到第5盘70比68才胜出后，网坛开始出现改变规则的呼声。

四大满贯赛组委会又说，他们将先检视抢10制试行结果，再考虑是否「适用于永久的规则变更上」。

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