网疯牛奶篮挑战不惜从高处重摔 医师警告恐瘫痪

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（法新社洛杉矶25日电） 美国医疗专家今天警告，民众不应随意尝试近日在社群媒体上爆红的「牛奶篮挑战」，也就是走过堆叠成金字塔状、难以平衡的牛奶塑胶篮，多数挑战者最后都重摔在地。

热门短影音应用程式TikTok和其他社群媒体网站近日大量涌现美国和其他地区民众试图攀上牛奶篮顶端的影片，不过这些人最后多半都挑战失败，摔个狗吃屎。

多数影片中，挑战走牛奶篮的人最后都惨摔在垮掉的牛奶篮上或地面，看似相当疼痛，旁观者用手机录下整个过程。

堪萨斯大学医疗系统（University of Kansas Health System）急诊医师甘农（Chad Cannon）说：「你会有撞击头部、头部流血的风险。如果你摔到牛奶篮上，背部会骨折、瘫痪。」

巴尔的摩市卫生局（Baltimore City Health）也看不下去，称医院已经因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情压力沉重。

巴尔的摩市卫生局官方帐号推文写道：「由于全国各地COVID-19住院人数攀升，在你尝试#牛奶篮挑战（#milkcratechallenge）前，请先洽询你所在地的医院，看他们是否有病床供你使用。」

虽然推特（Twitter）和Instagram上今天还持续可以搜寻到这个话题标签，不过在TikTok上已经搜寻不到结果。

TikTok搜寻结果页面显示：「这个字词可能与违反我们规范的行为或内容有关。促进安全、正向的体验是TikTok的首要考量。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP