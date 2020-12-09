网站涉及性暴力影片 Pornhub采取措施改革

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（法新社蒙特娄8日电） 「纽约时报」报导指出，在Pornhub上发现有关儿童性虐待和强暴的影片后，成人影音网站Pornhub今天对他们打击非法内容的相关措施做出说明。

根据纽约时报（New York Times），每年上传到Pornhub的680万支新影片中，有很大一部分「或许是成人合意性交的影片，但有许多是有关虐待儿童和非自愿暴力的影片」。

纽约时报称，Pornhub也允许用户直接从网站下载影片，意即可让任何人毫无限制地重新转发那些影片。

Pornhub发表声明说：「今天，我们采取重大措施进一步保护我们的社群。」

Pornhub补充道：「未来，我们将仅限可正确辨识身分的用户上传影片。我们已经禁止让人下载影片。」

今后，只有内容合作伙伴和透过影片获得广告收益的人，才能将影片上传到网站。

声明中说：「在新的一年，我们将实施确认身分的程序，任何使用者只要成功完成身分认证流程后，就可以上传内容。」

Pornhub表示，付费下载仍是可行的，并且加强了审核的程序。

万事达卡（Mastercard）和威士（VISA）昨天对他们与Pornhub的商业关系进行调查，表示若该网站并未依循法律，他们将与Pornhub的母公司MindGeek断绝往来。

Pornhub透过声明告诉法新社，他们对有关儿童性虐待内容采取「零容忍」政策。

© 2020 AFP