网红注意了 埃及要对网路内容创作者课税

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（法新社开罗26日电） 随着愈来愈多人在网路平台上寻求谋生之道，埃及当局表示，在最新徵税行动中，将对社群平台的内容创作者课税。

法新社报导，埃及稽徵机关昨天发布声明表示，凡年度赚超过3万2000美元（新台币约89万元）的部落客和YouTuber都必须缴税。

埃及是阿拉伯世界人口最多的国家，超过1亿人，根据官方数字显示，境内网路普及率达60%。

当局课税举措在社群媒体掀起议论。

一名埃及民众在推特（Twitter）写道：「穷困的卖菜摊贩要被课税，也该向富人徵税。」

另外有人说，这项最新决定会导致网路内容创作者出走。

还有网路乡民说：「政府若要对YouTuber课税，那么最起码也应提供我们较好的网际网路环境，取消流量限制方案。」

稽徵官员克希克（Mohamed Keshk）昨晚接受民营电视台专访时说，未遵守新赋税规定者将以逃漏税论处，最高处以5年有期徒刑。

亲政府的深夜电视节目主持人阿迪布（Amr Adib）则质疑如何执行这项徵税行动，问说：「坊间到底有多少部落客？」

他还说：「财政部长明明知道有数以百万计民众没有缴交公平份额的税款，他们在逃税。」

自2018年以来，埃及当局就把追踪者超过5000的社群媒体用户纳入管理，这些人若上传「假新闻」将会被起诉。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP