网路安全成关键议题 拜登邀业界大咖商讨因应措施

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（法新社华盛顿25日电） 为因应美国近期网攻事件频传，白宫25日举行一场网路安全会议，邀请苹果、微软、谷歌等科技巨擘高层参加，会后预计将公布旨在改善网安的具体措施。

一名高阶官员表示，本次会议中，拜登总统与内阁主要成员将接待苹果（Apple）、谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）等科技巨擘执行长，还有摩根大通（JPMorgan Chase）、美国银行（Bank of America）等金融保险业高层主管，以及公用事业部门负责人等。

这名官员在记者会中预告，「（会后）一定会宣布具体措施」，因为近期的网攻事件已「引发急迫感」，必须重新集中公私部门的注意力，共同关注相关议题。 他又说：「我们希望专注探究所有恶意（网路）活动的根本原因。」这意味政府和业界都必须拥有更强大的电脑软硬体系统。

先前，美国东岸主要输油管线、肉品包装公司和微软电邮软体Exchange都曾遭网攻并发生资料外泄，还有一些机构受到勒索软体攻击。

部分分析人士呼吁，应对俄罗斯及其他遭控窝藏网路罪犯的国家实施更严厉的制裁。也有人建议针对骇客用以收取勒索赎金的加密货币进行更多审查。

© 2021 AFP