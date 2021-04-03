网路巨头泄漏用户资料？美参议员要求说清楚

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山2日电） 美国联邦参议院一个跨党派团体致函主要的网路广告交易平台，当中包括Google和Twitter，询问它们是否将用户资料出售给外国实体。外国实体可能用来勒索或达成其他恶意目的。

为了决定用户在网页载入时看到哪些个人化广告的即时竞价机制中，数百家企业会收到用户的个人资讯，包括搜寻纪录、IP网址、年龄和性别。

根据俄勒冈州民主党籍联邦参议员怀登（Ron Wyden）办公室说，有关即时竞价过程收集用户资讯出售问题的信函也发送给AT&T、Index Exchange、Magnite、OpenX、PubMatic和威瑞森（Verizon）。

信函中表示：「鲜少美国人意识到，一些参与拍卖者正在汲取和储存『投标流』数据，以汇编详尽的个人资料。」

「这些资讯将是外国情报机构的金矿，它们可以利用这些资讯为网路攻击、勒索和影响竞选活动提供资讯和强化。」

信函中写道：「这些资料正公开出售给任何有信用卡的人，包括对冲基金、政治活动，甚至是政府。」

根据新闻稿，信函中向这些公司询问的问题包括在提供广告竞标过程中收集人们哪些讯息，以及有哪些外国公司从它们那里购买这些资料。

这些公司必须在5月4日前予以答覆。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP