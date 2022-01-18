罕见黑钻石20年来首度面世 估价达1.87亿元

（法新社杜拜17日电） 全球已知最大切割钻石今天首度于出售前在阿拉伯联合大公国杜拜展出。这颗名为「谜」（Enigma）的罕见黑钻重达555.55克拉，预估售价至少达680万美元（约新台币1.87亿元）。

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苏富比拍卖公司（Sotheby's）的珠宝专家史蒂文斯（Sophie Stevens）说，据信这颗黑钻石是在26亿多年前一颗陨石或小行星撞击地球时形成。

这颗黑钻石是历来最难切割的物质之一，但专家顺利将它加工成一颗55切面的瑰宝。过去20年的匿名持有人从未公开展示这颗宝石。

专家以象徵权力和守护的中东掌形图案Hamsa为灵感来切割这颗钻石，这个图案也与数字5有关。

这颗黑钻石是金氏世界纪录（Guinness World Record）所载的全球最大切割钻石，史蒂文斯也说：「它与众不同。」

「谜」在杜拜展出后，将移至洛杉矶和伦敦，接着于2月3日展开为期7天的线上拍卖。

苏富比公司将这颗黑钻石誉为「宇宙奇观」。史蒂文斯认为，持比特币（bitcoin）出价的买家很有可能得标。

去年在香港以1230万美元售出的「密钥10138」（Key 10138）巨钻也是以加密货币成交。

© 2022 AFP