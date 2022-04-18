罗宾逊神准猎下老鹰 热火夺季后赛首胜

（法新社迈阿密17日电） 在罗宾逊神准的投篮，一举攻下27分的带领下，热火115比91轻松击败老鹰，收下季后赛首胜。

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美国职篮NBA东区季后赛首轮，头号种子迈阿密热火则在家对上第8种子亚特兰大老鹰，热火替补的罗宾逊（Duncan Robinson）手感火烫，三分线外9投8中，整场比赛出手10次投进9球，攻下全场最高27分。反观老鹰头号主力杨恩（Trae Young）则是手感冰冷，7次在三分线外出手全部落空，整场比赛12投仅1中，只获得个位数的8分，这样的落差，成为热火以24分差距轻松获胜的关键。

热火今天密不透风的防守，让老鹰的进攻完全失灵，鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）此役三分球4投0中，整场比赛8次出手全部落空，便是最明显的例子之一。老鹰今天三分球命中率仅2成78，远不及热火的4成74；整体投篮命中率只有3成87，不如热火的5成24。

罗宾逊此役砍进8个三分球，创下老鹰在季后赛的新纪录。除了他的27分，巴特勒（Jimmy Butler）也贡献21分。塔克（P.J. Tucker）、劳瑞（Kyle Lowry）分别获得16分、10分。

老鹰这边以贾里纳里（Danilo Gallinari）攻下17分最多；韩特（De'Andre Hunter）有14分进帐；替补的柯林斯（John Collins）、诺克斯（Kevin Knox）皆获10分。

© 2022 AFP