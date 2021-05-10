罗斯25分率领 尼克踢馆击沉快艇

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（法新社洛杉矶9日电） 美国职篮NBA纽约尼克队今天作客洛杉矶快艇，在罗斯（Derrick Rose）25分率领下106比100踢馆成功，有望8年来首度打进季后赛。

尼克今天靠精准的中距离投篮与加强防守，克服第一节26比29的落后，从第2节开始反攻，虽快艇始终紧咬比分，但尼克仍稳扎稳打拿下客场6连战的第3胜。

尼克这波客场征途最后一战将在11日对战洛杉矶湖人。他们目前38胜30败暂居东区第4，例行赛剩最后4战但全都要面对力拚季后赛的劲旅。

罗斯今晚虽是替补，但缴出25分6篮板8助攻，布拉克（Reggie Bullock）砍进5记三分球得24分，巴瑞特（RJ Barrett）18分、兰德尔（Julius Randle）14分14篮板，都是赢球功臣。

赛前快艇是联盟轰入最多三分球的球队，但尼克有备而来，将快艇的三分球压制到35投12中，命中率只剩34%。快艇头号得分手雷纳德（Kawhi Leonard）虽得29 分，但全场26投仅9中，另一主将乔治（Paul George）18分8篮板，快艇全场13次失误也比对手高。

赛后快艇45胜23败仍为西区老三，剩下4场例行赛都要作客，所幸对手大多为后段班球队。

© 2021 AFP