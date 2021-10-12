罗氏药厂抗体鸡尾酒疗法 向欧盟申请行销授权

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（法新社海牙11日电） 欧盟药品管理局（EMA）表示，瑞士罗氏大药厂（Roche）今天向欧盟申请批准旗下COVID-19抗体鸡尾酒疗法在市场销售，这是欧洲大陆发行药品前的最后科学评估步骤。

罗氏与美国生技公司雷杰纳隆（Regeneron）合作研发抗体鸡尾酒疗法；而两周前世界卫生组织（WHO）才推荐此法用来治疗COVID-19（2019冠状病毒疾病）。

总部位于阿姆斯特丹的欧盟药品管理局表示，他们正开始评估由2种单株抗体组成Ronapreve的行销授权。

若审核过程加速，则欧盟药品管理局「可能在两个月内发布审核意见」。

抗体鸡尾酒疗法与疫苗不同，疫苗刺激人体产生自身免疫反应。

Ronapreve设计适用对象为12岁以上的青少年及成人COVID-19病患，他们不需补充氧气治疗但可能演成重症。它也用来预防12岁以上人口感染COVID-19。

美国前总统川普罹患COVID-19期间，曾使用此一疗法。Ronapreve由雷杰纳隆药厂设计，罗氏药厂负责行销。

欧盟药品管理局人用药品委员会（CHMP）进行最终阶段科学评估，之后向欧盟执委会提出建议，再由执委会决定是否批准发行，这是药品申请欧盟市场行销的最后一步骤。

两周前，世卫也支持这项疗法，但仅限于特定健康情况的病患。

世卫在英国医学期刊（BMJ）发表的研究指出，非重症但仍有高住院风险的COVID-19患者，以及无法产生足够免疫反应的重症患者，都可以使用这种抗体鸡尾酒疗法。

© 2021 AFP