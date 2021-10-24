罗沙里欧3分炮轰道奇 勇士抢下世界大赛门票

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在美国职棒大联盟MLB国联冠军赛以3胜2败「听牌」的亚特兰大勇士，今天在主场迎战洛杉矶道奇，派出例行赛9胜5败、防御率3.58的右投安德森（Ian Anderson）先发，背水一战的卫冕军道奇则由今年16胜4败、防御率2.47的毕勒（Walker Buehler）率队抢胜。

勇士此役在1局下半2出局后，靠阿比斯（Ozzie Albies）、莱里（Austin Riley）两支二垒安打串连先驰得点。

4上1出局后，道奇靠保送、安打攻占一、二垒，贝林格（Cody Bellinger）在两出局后敲出带有打点的安打，让球队扳平比数。

但勇士下个半局立刻发动攻势反击，达诺（Travis d'Arnaud）在4下1出局后获保送，两出局后亚卓恩萨（Ehire Adrianza）敲出二垒安打，下一棒的罗沙里欧（Eddie Rosario）右外野方向的3分炮，让勇士再以4比1取得领先。

曾投出无安打比赛，去年助道奇夺冠的毕勒，今天只投4局，有6次三振、3个保送，被击出那支要命3分炮在内的7支安打，丢掉4分都是自责分。

道奇7上首名打者泰勒（Chris Taylor）挥出二垒安打，下一棒的贝林格获保送，紧接着的波乐克（A.J. Pollock）击出1分打点二垒安打追回1分，但勇士紧急换上的马切克（Tyler Matzek）连飙3次三振，化解道奇无人出局满垒的大好得分机会，让勇士以4比2保持领先，并在终场以两分之差击败道奇。

勇士赢球功臣罗沙里欧今天4打数2安打，有3分打点，他在4下挥出3分炮，在这个系列赛共敲出14支安打，追平普侯斯（Albert Pujols）、松井秀喜、尤克里斯（Kevin Youkilis）、史古塔洛（Marco Scutaro）的纪录，并列为在季后赛单一系列赛中击出最多安打的球员。

此役勇士赢球，以系列赛4胜2败击败道奇，拿下国联冠军并前进世界大赛，这是他们继1999年后，再度打进世界大赛，接下来将与休士顿太空人争夺今年的世界大赛冠军。

勇士在90年代的10年间，有5次打进世界大赛，并曾于1995年拿下世界大赛冠军。太空人2017年击败道奇，拿下世界大赛冠军，2019年再度打进世界大赛，但不敌华盛顿国民。

今年的世界大赛将于当地时间26日开打，前两战将于太空人主场进行。

© 2021 AFP