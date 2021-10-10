罗马成千上万人抗议健康通行证 警动用水柱催泪弹

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（法新社罗马9日电） 包括极右翼团体成员在内的成千上万抗议者今天在罗马市中心示威游行，反对COVID-19（2019冠状病毒疾病）健康通行证扩大适用至所有工作场所，警方动用强力水柱和催泪瓦斯驱离抗议民众。

不满健康通行证的示威抗议民众，与警方爆发肢体冲突。自从8月起进出戏院、博物馆和室内体育馆或餐厅内用等，必须出示健康通行证，这一证明可显示COVID-19疫苗接种状况、是否已染疫康复或过去48小时采检是否呈阴性。

已退休的玛丽亚．巴拉林（Maria Ballarin）谴责义大利政府的「暴虐且懦弱胁迫」。她表示，尽管不强制接种疫苗，却迫使劳工不得不施打，那让政府免除对致命副作用或严重后果负起任何责任，间接让人民必须接种疫苗，才能上班工作。

总理德拉吉（Mario Draghi）领导的义大利政府于3周前宣布，健康通行证计画将会从10月15日起扩大适用至全部工作场所，任何拒绝配合的员工将会被停职，无法领薪水。

所有医疗工作人员早已适用健康通行证制度。夫妻俩都是护理师的其中一名抗议者柯西莫（Cosimo）表示，「我们两人于两个月前遭停职」。这对夫妇指出，他们都有免疫力且有过敏毛病，他们的家庭医生豁免他们施打疫苗义务。但夫妻俩被停职，没薪水可领。

从义大利北部科莫市（Como）前来罗马参加示威抗议的史特法诺（Stefano）表示，他会接受病毒检测，「我必须付钱才能上班，实在很荒谬」。

© 2021 AFP