罢免州长纽松连署达标 加州拟11月前投票

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（法新社加州洛杉矶26日电） 美国官员今天说，共和党人发起罢免民主党籍加州州长纽松（Gavin Newsom）的连署，已经达到强制举行特别选举的目标，将在今年稍晚举行投票。

针对纽松的罢免选举，将是继2003年以来在加州举行的第2次，也是美国史上第4次。那一年，选民投票要原州长戴维斯（Gray Davis）下台，并让好莱坞男星阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）继任。

加州州务卿韦柏（Shirley Weber）说，截至今天，「我们的办公室已收到举行罢免纽松选举的所需有效签名」。

在加州民众对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情处理不当感到失望之际，罢免纽松的行动获得愈来愈多人响应，已经收集到超过160万份获验证的签名。

除非未来30天有大量民众撤回签名，否则加州将举行罢免选举，可能会在11月前登场。

加州的罢免选举由两个问题组成，一是现任州长是否应下台；二是，若现任州长应去职，应由谁取代。目前已有数人表态要参选并取而代之，包括跨性别运动人士凯特琳．詹纳（Caitlyn Jenner）。

不过，各界认为纽松不太可能会遭罢免，因为过去20年，加州都更倾向支持民主党人。

© 2021 AFP