罹阿兹海默不忘舞台 东尼班奈特：生命是礼物

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（法新社纽约1日电） 美国爵士乐传奇老将东尼班奈特的家人透露，东尼班奈特4年前罹患阿兹海默症，但他并未放弃演艺工作，他与西洋人气百变天后女神卡卡携手录制的新爵士专辑，预计今年春天推出。

根据杂志和东尼班奈特的公关说法，东尼班奈特虽在2016年诊断罹患阿兹海默症（Alzheimer），但他仍与女神卡卡（Lady Gaga）一同录制新专辑，预计今年稍后就会释出。

东尼班奈特（Tony Bennett）的妻子苏珊（Susan Benedetto）在「美国退休者协会杂志」（AARP The Magazine）今天刊出的访问中说，高龄94岁的东尼班奈特已逐渐失去做出决定的能力。东尼班奈特广为人知的作品包括抒情歌曲「我把心遗留在旧金山」（I Left My Heart In San Francisco）。

根据杂志报导，纪录片画面显示，两人合作时，东尼班奈特有时显得「迷失和困惑」，女神卡卡似乎注意到他的状况，便用简短句子与他交谈；研究人员说，这是与阿兹海默症患者沟通的最佳方式。女神卡卡称赞他唱得很棒，而他向她道了声谢。

曼哈顿林诺克斯山医院（Lenox Hill Hospital）神经科医师戴维（Gayatri Devi）非常鼓励东尼班奈特的家人让他在能力范围内，继续享受唱歌和表演。

苏珊说：「对他而言，歌唱就是一切。」

东尼班奈特上次登台表演是在去年3月11日，疫情爆发后，他不得不暂停巡回演出。

东尼班奈特在推文中感谢妻子和家人对他的支持。他说：「生命是一份礼物，即使得到阿兹海默症也是。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP