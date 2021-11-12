美上诉法院同意 暂不允调阅与川普有关白宫纪录

（法新社华盛顿11日电） 美国上诉法院今天同意前总统川普的请求，暂不允许国会调查委员会调阅他与今年1月6日国会大厦暴动案有关的白宫文件。

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联邦众议院特别调查委员会试图查阅这些纪录，一名联邦地区法院法官本月9日已裁决应提交文件。

但美国联邦哥伦比亚特区巡回上诉法院今天表示，已批准所谓行政强制令，并排定本月30日举行辩论。

国会于今年1月6日进行认证民主党籍拜登当选总统的程序，但支持川普的群众擅闯国会大厦试图阻止，最终造成5人在事件中丧命。

美国国家档案局（National Archives）负责管理川普的白宫纪录，原应于12日向国会呈交第一批文件，拜登也已同意提交这些资料。众院调查委员会总共要求查阅逾770页文件，包括川普高阶幕僚的纪录，以及给新闻官的备忘录。

川普想挡下的资料包括白宫日志，其中记载他的活动、访问行程、简报及电话通联纪录。

他也不希望国会查阅有关国会大厦暴动案的手写笔记，和他在「拯救美国」集会上的演说草稿。他在暴动案前不久发表这场演说，呼吁支持者「拚死抗争」，捍卫他所谓选举舞弊的主张；这些主张从未获得证实。

© 2021 AFP