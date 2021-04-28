美下令非必要人员离开驻喀布尔大使馆

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登本月稍早宣布将在911恐攻20周年纪念日前撤回所有驻阿富汗美军，终结这场美国史上最久战争，美国今天以威胁不断增加为由，下令非必要人员离开驻喀布尔大使馆。

目前约有2500名美军驻扎在阿富汗，拜登两周前拍板，要在今年9月之前将驻阿美军全数撤出。

与此同时，负责阿富汗和平谈判的美国特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）在联邦参议院听证会上警告，如果受到塔利班支配的政府不尊重人权，美国将削减对阿富汗的援助。

美国国务院在旅行建议中说，国务院已经「下令美国政府雇员离开美国驻喀布尔大使馆，迁往他处执行作业」。

美国驻喀布尔代理大使威尔森（Ross Wilson）说，「有鉴于喀布尔暴力和威胁增加」，国务院做出此一决定。

他说，这项命令仅影响「相对少数」雇员，大使馆也将持续运作。

威尔森推文说，负责处理美国撤军相关事宜和支持阿富汗人民等重要工作的人员将继续留下。

国务院也更新旅行建议，警告美国人勿造访阿富汗，称「恐怖组织和叛乱组织持续策划和执行对阿富汗的攻击」。

拜登政府将维持有限的兵力驻守喀布尔，守护广大的使馆区。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP