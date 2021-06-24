美专家圈：美撤军一年内阿富汗恐沦陷塔利班

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（法新社喀布尔23日电） 美国专家圈指出，阿富汗政府在美军完成撤离后的一年内就会被塔利班推翻，尽管态势非不可免，但这取决于阿富汗政府军的表现，但阿军表现令人摇头。

外界对饱经战乱的阿富汗恐再次沦于塔利班之手忧心日增，有多年在阿富汗经验的专家警告，阿国政府领导力不彰、政府军内的贪污与种族分歧等，给塔利班可乘之机。

极端伊斯兰的民兵组织塔利班（Taliban）自上月美军确认今年9月11日前完成撤军的时限后，已夺下数十个乡镇，阿国全境共有400个乡镇。

「华尔街日报」披露，塔利班上周席卷阿富汗北部，夺取数十个乡镇和周围的主要城市后，美国情报机构修改早先较为乐观的评估报告。政府军屡屡不战而降，让悍马车及其他美援装备平白落入塔利班之手。

美国情报专家曾相信，阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）的民选政府在美军完全撤离后，至多应还能撑两年。美军当年也是撤离越南两年后，西贡的南越政府才于1975年4月沦陷。

然而情报分析家与美国军方官员的最新观点是，甘尼政府与首都喀布尔可能会在美军全数撤离后的6到12个月垮台；有些其他西方官员甚至相信，阿富汗政府最快在美军撤完的3个月就会倒台。

国际危机组织（ICG）专家华金斯（Andrew Watkins）告诉法新社：「阿富汗政府目前流失领土速度之快、幅度之大，已无庸置疑。」

前五角大厦官员、现为非营利研究机构CNA的阿富汗安全专家马卡山（Carter Malkasian）表示，虽然塔利班短期内攻下首都喀布尔的可能性不高，但一年内则大有可能。

© 2021 AFP