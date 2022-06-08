美专家建议使用Novavax疫苗 或可缓解疫苗怀疑论

（法新社华盛顿7日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）召集的专家小组今天建议使用Novavax研发的COVID-19疫苗，虽然这款疫苗推出时间较晚，但在克服对疫苗犹豫不决一事上仍有可能发挥作用。

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美国目前批准3款COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，分别为采用mRNA技术的辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna），以及以腺病毒为载体的娇生（Johnson and Johnson）疫苗；食药局日前宣布对娇生疫苗的紧急使用授权范围进行限制，因为它与一种严重的血栓情况有关。

虽然若干专家担心Novavax疫苗可能与一种罕见的心肌炎有关，最终仍以21票赞成、无人反对，及1票弃权支持使用Novavax疫苗。

召集这场会议的食药局预料很快就会批准这款疫苗的紧急使用授权，接着美国疾病管制暨预防中心（CDC）将依据如何最妥善使用疫苗的指引加以衡量。

总部位于美国马里兰州的Novavax是全球疫苗竞赛中的早期领先者，不过受制造和监管问题影响而落后其他厂牌。

路透社报导，由于研发和制造问题，Novavax今年1月下旬申请美国授权，比原订计画晚了近1年。

美国是Novavax疫苗尚未获得授权的少数市场之一，欧洲联盟（EU）、英国、加拿大、澳洲等许多国家都已经为Novavax疫苗开了绿灯。

官员希望这款基于实验室培养的病毒蛋白疫苗，可为仍对mRNA技术有所迟疑的人提供另一种选择。与辉瑞及莫德纳疫苗不同的是，Novavax疫苗冷链技术门槛较低。

参与这场会议的传染病专家鲁宾（Eric Rubin）说：「确实有一群患者愿意接种这款疫苗，而不愿接种现有疫苗。我认为这挺吸引人的。」

在种种疫苗技术中，有关mRNA的不实讯息最多。

© 2022 AFP