美专家建议政府准打娇生疫苗第2剂

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（法新社华盛顿15日电） 美国医学专家组成的高阶小组今天一致表决同意建议政府批准所有接种娇生COVID-19（2019冠状病毒疾病）单剂型疫苗的人接种第2剂。

这项决定将有助于纾解已接种一剂娇生疫苗的1500万美国人的边缘感；他们担心只打一剂是否会有足够的保护力，尤其目前Delta变异株引发的病例愈来愈多。

美国食品暨药物管理局（FDA）召集这些专家组成小组，他们同意娇生疫苗的安全性和效力证据显示可打第2剂。

食药局和美国疾病管制暨预防中心（CDC）还须进一步考量专家们的建议，并在数天到数周内发给紧急使用授权。

食药局也要求专家小组讨论混打的问题，但未表决。食药局科学家马克斯（Peter Marks）说，可能留待以后再表决。

本周公布的一项初步研究结果显示，接种娇生疫苗的人，若再打一剂采用mRNA（传讯核醣核酸）技术的莫德纳（Moderna）或辉瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗，可能有好处。

单剂型的娇生疫苗在研究中的表现不像两剂型的mRNA疫苗那么有效，但一些证据显示，基于病毒载体技术，娇生疫苗的效力比莫德纳和辉瑞更不容易减弱。

另外，根据娇生公司提出的数据，在一项美国试验中，接种第一剂两个月后追加第2剂，针对有症状的COVID-19，娇生疫苗效力从70%提高到94%，与mRNA疫苗的数据差不多。

© 2021 AFP