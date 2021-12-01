美专家认可默沙东口服药 易于给药是优点

（法新社华盛顿30日电） 美国卫生专家小组今天表决，支持将默沙东（Merck）COVID-19（2019冠状病毒疾病）口服药提供给高风险成人。默沙东口服药易于给药，在抵挡Omicron等变异株上效果可能更好。

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默沙东口服药物莫纳皮拉韦（molnupiravir）已在英国取得授权。试验显示，COVID-19重症高风险民众在出现症状的5天内服药，可降低住院和死亡风险。

召集今天这场会议的美国食品暨药物管理局（US FDA），如今预料将批准这款口服药的紧急使用授权（EUA），意味着数百万计的疗程很快就会在药局上架。

而稍早由美食药局指派的独立科学小组，是以13票赞成、10票反对，建议局方授权使用默沙东口服药。赞成、反对票数不相上下，显示出默沙东口服药有效性不如预期、潜在副作用疑虑仍造成一定程度的考量。

投下赞成票、来自凯萨医疗机构华盛顿卫生研究所（Kaiser Permanente Washington Health Research Institute）的都柏林（Sascha Dublin）表示，尽管她认为这款药的益处令人信服，但仍必须确保疗程获严格监管，且仅开给最适合此药的患者。

表决结果出炉后，默沙东发现传染病（Infectious Diseases Discovery）副总裁哈祖达（Daria Hazuda）告诉法新社：「随着疫情持续进化，我们工具箱内所含的工具愈多愈好，好让我们在疫情抢得先机。」

© 2021 AFP