美专家：俄军侵乌战略战术失误连连 简直是场灾难

（法新社华盛顿3日电） 美国专家表示，俄罗斯军队初入侵乌克兰，就出人意表的战略和战术错误连连，包括粮食和燃料短缺、装甲车遭遗弃、损失战机和士兵阵亡。

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但专家表示，头几天的失败，包括大大低估乌克兰人反击的意愿，可能导致受挫的莫斯科决定使出全力，肆意摧毁乌克兰大片地区。

研究俄国军事问题的美国专家表示，他们对俄军在这场战争管理不善感到震惊，像是进攻纵队停滞不前，似乎损失数百辆俄国装甲车，以及乌克兰人阻止俄国空军控制领空。

提供情报分析服务的智库兰德公司（Rand Corp.）高级国防分析师鲍斯顿（Scott Boston）说：「如果进攻两、三周才搞砸，我可能还可以理解。但如果你在一踏进门就被绊倒，那就另当别论了。」

五角大厦和民间部门专家原预期，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的军队会迅速摧毁乌克兰的反击能力，削弱20万乌军的指挥和控制能力，摧毁乌克兰的飞弹防御系统和空军。

但俄军入侵乌克兰头6天，以上的预期都没有应验。而且，俄军死伤和被俘人数虽没有可靠的估计数字，如果入侵作战管理得当，人数似乎会少很多。

前美国国防部负责情报的次长维克斯（Michael Vickers）本周在战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）表示：「这是情报工作的重大疏失，大大低估乌克兰的抵抗意志，军事执行力也很糟。」

他说：「这简直是一场灾难。」（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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