美东新英格兰地区严阵以待热带风暴亨瑞

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（法新社纽约22日电） 热带风暴亨瑞21日升级为飓风，22日又减弱为热带风暴，预计稍晚登陆美国东岸地区。目前新英格兰与纽约长岛地区仍严阵以待，密切注意可能出现的洪灾、强风与停电状况。

截至21日晚间，亨瑞（Henri）的警报范围涵盖纽约市等东北部沿岸大片地区。当地居民原本准备迎接30 年来第一个登陆新英格兰地区的飓风，如今亨瑞虽遭降级为热带风暴，民众仍不敢松懈。

美国国家飓风中心（US National Hurricane Center, NHC）在22日上午7时的通报中表示，亨瑞现位于纽约州长岛蒙托克角（Montauk Point）东南方80公里处，最大持续风速接近每小时113公里。

稍早纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）告诉民众，亨瑞预计于22日中午左右登陆长岛，「影响将持续约26 小时」。他警告，郊区部分地区可能发生「重大停电、水灾」，还形容亨瑞来势汹汹，致灾程度「堪比一次心脏病发作」。

古莫已于21日宣布纽约州进入紧急状态，并出动500名国民兵协助因应。

NHC警告，亨瑞预计将为受影响地区带来75到150毫米的降雨，特定地区的最大降雨量可达近250毫米。

根据NHC发言人费尔杰恩（Dennis Feltgen）的说法，上一个登陆新英格兰地区的飓风是1991年来袭、造成至少17人死亡的鲍柏飓风（Hurricane Bob）。上一个登陆长岛的飓风则是1985年的葛丽雅飓风（Hurricane Gloria）。

© 2021 AFP