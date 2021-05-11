美东输油管线遭骇客网攻停摆 俄罗斯否认涉入

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（法新社莫斯科11日电） 美国最大燃油管线营运业者「殖民管线公司」遭骇客发动勒索软体攻击，被迫关闭美东最大管线系统。美国指控，攻击的幕后主使据点是在俄罗斯，俄方今天断然否认。

俄罗斯驻美国大使馆透过声明表示：「我们断然否认个别记者缺乏根据的虚构指控，并重申，俄罗斯不在虚拟空间从事『恶意』活动。」

美国总统拜登昨天说，并无证据显示俄罗斯政府涉入这起网路攻击案，但有迹象显示勒索软体的据点「在俄罗斯」。拜登表示：「他们（指俄方）有责任处理这个问题。」

美国联邦调查局（FBI）指出，攻击「殖民管线公司」（Colonial Pipeline）的骇客团体是「黑暗面」（DarkSide），这个飘忽不定的组织去年开始活动，企图锁住企业电脑系统，勒索赎金。

俄罗斯大使馆表示，俄罗斯政府一再主张与美方就国际资讯安全议题展开对话，去年也建议美国直接联系「俄罗斯国家计算机事件协调中心」（Russian National Coordination Center for Computer Incidents）以处理这类议题。

俄罗斯使馆在脸书张贴声明表示：「目前，使馆没有任何美方要求协助的相关资讯。」

© 2021 AFP