美东遭冬季风暴袭击 料将带来大雪

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（法新社华盛顿31日电） 美国首都今天被霭霭白雪覆盖，在冬季风暴持续影响下，包括纽约等大城所在的美国东北，预料将会出现厚厚的积雪。

美国国家气象局（National Weather Service）发布风暴警报，范围涵盖数以千万计人口居住的维吉尼亚州（Virginia）至缅因州（Maine），纽约州南部、新泽西州（New Jersey）东北部与康乃狄克州（Connecticut）西南部部分地区的降雪量料将达到18英寸到24英寸（约45至60公分）。

风暴预计今晚抵达，新泽西州长墨菲（Phil Murphy）已发布紧急状态，让有关当局能关闭道路、疏散住户和调度公共安全所需的设备。

此外，墨菲也下令全州大众运输工具明天暂停提供服务，并与公用事业公司协调因应可能发生停电。

他在推特（Twitter）敦促新泽西州居民：「让你们的装置充饱电，若遇停电，请立即回报。」

根据国家气象局提供的资料，风暴上周侵袭加州，带来豪雨与超过6英尺（约182.88公分）积雪，接着移往中西部地区，芝加哥积雪达8英寸（约20.32公分）。

华盛顿昨晚开始降雪，国家气象局发布警报，华盛顿至马里兰州（Maryland）巴尔的摩（Baltimore）一带的积雪估计将达3英寸至5英寸（约7.6至12.7公分）。

风暴对这个地区的影响料将持续到后天（2月2日），降下冰、霰和冻雨。

根据白宫官员所言，总统拜登今天与顾问会商，讨论「冬季风暴即将来袭等一连串问题」，还有2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗和经济纾困方案。

与此同时，华盛顿州居民赶忙到室外欣赏雪景，享受堆雪人和滑雪橇的乐趣。

© 2021 AFP