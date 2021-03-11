美中关系紧张 脸书停止兴建加州香港间海底光缆

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山10日电） 由于美国和中国之间关系紧张，社群网路巨擘脸书公司（Facebook）已经决定停止兴建连接加州和香港的跨太平洋海底光缆计画。

脸书发言人今天告诉法新社：「由于美国政府对于美国和香港间直接通讯连结持续存在顾虑，我们决定撤回我们向美国联邦传播委员会（FCC）的申请。」

这名发言人补充表示：「我们期待与各方合作来重新配置系统，以符合美国政府的考量。」

脸书和几家电信业者2018年首度申请兴建许可，要从加州连结香港和台湾2个据点。

这项计画原本是要透过能用极短等待时间传输大量数据的光缆，来促进跨太平洋通讯。

但由于华府认为这项计画存在与中国有关的潜在国安风险，而抱持抗拒立场；中国已加强对香港的掌控。

美国司法部去年6月建议谷歌公司（Google）和脸书提议兴建的跨太平洋海底光缆绕过香港。

这条名为太平洋光缆网路（Pacific Light Cable Network, PLCN）的光缆原先打算连结美国、香港、台湾和菲律宾。

司法部指出，香港登陆站「会让美国通讯流量遭到北京当局搜集」。

美国联邦传播委员会于2020年4月授予Google许可，同意Google启用北美洲与台湾之间的海底光缆。

© 2021 AFP