美中发表联合声明 承诺共同合作因应气候危机

(法新社华盛顿17日电) 美国国务院公布美中气候危机联合声明,双方承诺将与对方与其他国家合作,因应气候变迁危机。

美国气候变迁特使凯瑞(John Kerry)于当地时间14日晚间抵达上海访问,是美国总统拜登上任后第一位访问中国的美方高层官员。

在凯瑞17日离境转往南韩首尔访问后,美国国务院今天傍晚对外公布凯瑞与中国气候变化事务特使解振华会谈后共同发表的美中气候危机联合声明。

声明未提到习近平是否出席22至23日华府召开的气候变迁全球领袖视讯峰会。

根据国务院公布的声明,美中承诺相互合作并与其他国家共同因应气候变迁危机,包括强化各自行动,并在包括联合国气候变迁纲要公约(UNFCCC)与巴黎协定(Paris Agreement)等多边协议合作。

展望未来,双方也同意共同携手并与其他缔约方合作,强化巴黎协议,透过采取加强气候行动,达成巴黎协定承诺,确保气温上升控制低于摄氏2度之内,并努力限制在1.5℃之内的目标得以实现,并合作因应相关挑战与机遇。

此外,美中双方也对美国主办、即将于22至23日举行的气候变迁领袖峰会表示期待。双方并确认峰会目标是在格拉斯哥COP26(气候变化纲要公约第26次缔约方会议)召开前提高气候变迁减缓、适应与支持全球气候雄心。

美中也将采取其他短期行动,包括各自制订实现碳中和/温室气体净零排放长期战略、扩大国际融资协助发展中国家走向绿色与低碳和再生能源转型等,为解决气候危机做出贡献。

声明指出,美中将在COP26召开前后,继续讨论减少排放量的具体行动,以促使巴黎协定目标得以实现。

声明表示,美中双方将合作促使COP26大会成功召开,并合作推动5月在昆明的生物多样性公约第15次缔约方大会(COP 15 of the Convention on Biological Diversity)成功举办。

