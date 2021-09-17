美中强权较劲下 太平洋掀军备竞赛热

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨17日电） 随着美国和中国竞争愈来愈激烈，太平洋地区出现接二连三飞弹试射和数笔巨额的国防交易，凸显出区域军备竞赛白热化。

韩国延世大学（Yonsei University）中国研究教授鲁乐汉（John Delury）说：「印太地区正掀起一股轻微的加强军备热潮，感觉大家都正在这么做。」

本周曾发生在短短24小时内，北韩试射2枚「铁路飞弹系统」飞弹、南韩首度成功试射潜艇发射弹道飞弹（SLBM），以及澳洲宣布首度购买最先进的美国核动力潜舰和巡弋飞弹。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）的数据，亚洲和大洋洲地区光是去年合计军事支出就超过5000亿美元（约新台币14兆元）。

SIPRI军费与军火制造计画主任贝罗-苏杜欧（Lucie Beraud-Sudreau）告诉法新社：「过去20年（军事支出）呈现显着上升趋势。而亚洲确实是趋势最明显的地区。」

中国占亚洲军事支出总额的一半左右。过去26年中国军费年年增加，解放军也转变为一支现代化作战部队。

北京目前一年军事支出估计为2520亿美元，较2011年增加76%。这让中国军力投射得以遍布亚洲，并直接挑战美国霸权。

不过，澳洲、印度、日本、南韩及其他国家的国防支出也在增加。澳洲前国防情报官员休布瑞吉（Michael Shoebridge）认为，这是直接对中国采取的反应。

目前担任澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）国防、战略与安全计画主任的休布瑞吉指出：「当前的军事竞争，是介于中国与其他希望威吓中国勿动武的盟邦。」

他说，这些盟邦近年来反应愈来愈大，尤其在习近平成为中国领导人后。因为「他（习近平）显然有兴趣动用所有中国以相当强迫和攻击性方式获取的军力。」（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2021 AFP