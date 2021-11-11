美中意外达协议 今后10年合作对抗暖化危机

（法新社格拉斯哥10日电） COP26气候峰会接近尾声，近年关系恶化的美、中两国，今天在峰会发表联合宣言，矢言今后10年携手合作因应暖化危机并确保峰会圆满，大出各界意料之外。

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这份概述美、中新协议的文件显示，两国将聚焦降低甲烷排放、逐步淘汰燃煤发电和保护森林。美国气候特使凯瑞（John Kerry）说，降低甲烷排放是「限制暖化最快且最有效的唯一办法」。

文件内容还包括双方将定期会晤，并致力在2020年代的关键10年，透过各自加速行动来解决气候问题。

这份协议还强调必须在短期内加强减排计画；科学家警告，2030年前的减排行动对阻止灾难性的全球暖化至关重要。

美中在联合宣言里表示，两国体认到气候危机的严重和迫切性，而中国将在2026至2030年间逐步摆脱煤炭，并减少甲烷排放。

两国特使今天都强调合作的重要性，还说双方已同意先将其他分歧搁置一旁，携手应对气候变迁。

中国气候变化事务特使解振华在「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26）说：「（中美）双方承认，当前努力及巴黎协定目标间存在着差异，因此我们将共同针对气候加强采取行动。」

美、中联合声明说，两国将提前10年于2025年就2035年的减排目标沟通，并计划在埃及夏姆锡克（Sharm El-Sheikh）的COP27举行前，改善测量甲烷排放量的方法。

美国宣示要在2050年之前实现碳中和，而中国则宣布会在2060年前实现碳排归零。

在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行的COP26峰会已进入关键的最后几天，谈判各方正努力将全球气温升幅控制在比工业化前水准高出摄氏1.5度至2度内 。联合国表示，就各国目前的减排计画来看，2100年前全球气温升幅将达摄氏2.7度。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）乐见美、中达协议。他推文说：「应对气候危机需要国际合作和团结，这是朝正确方向迈出的重要一步。」（译者：刘文瑜、陈亦伟）

© 2021 AFP