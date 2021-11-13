美中敲定 拜登习近平美东时间15日晚线上峰会

（法新社华盛顿12日电） 美中双方今天宣布，美国总统拜登与中国国家主席习近平将于美东时间15日晚间视讯峰会。美中关系当前因台湾、人权与贸易而持续冰封。

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世界头两大经济体的美、中近年关系严重恶化，尤其在台湾议题上。共军上月更缔造新纪录的侵扰台湾西南空域次数，华府虽屡次释出信号挺台力抗中国挑衅，但日前也与北京在格拉斯哥的气候峰会达成合作协议，大出各方意料之外。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）今天透过声明宣布，拜登与习近平将在美东时间15日晚间（台北时间16日上午）视讯会议，但未说明会议确切开始时间点。

莎琪表示，两位领导人将讨论如何负责任地管理美中竞争，也会谈论如何在双方利益重叠之处共同合作。

她也强调届时在会议中，拜登会明确传达美方意图与优先事项，也会「清楚并坦率表达我们对中国的关切」。

中国方面也透过官方的新华社发布消息，证实将于北京时间16日上午举行习拜视讯峰会。

拜登今年上任后，分于2月和9月与习近平通过电话。在过去担任欧巴马副手时，拜登就与习近平有过广泛接触，当时习近平是国家主席胡锦涛的副手。

拜登原本希望在上月罗马的20国集团峰会（G20）时与习近平会面，但习近平自去年COVID-19新冠疫情开始大流行后就没再出访，只同意今年底前与拜登透过视讯会谈。

另一敏感议题则是明年2月的北京冬奥。美国财经媒体CNBC引述两名知情人士指出，习近平预期将在会中亲自邀请拜登出席冬奥。若拜登拒绝，恐影响美中关系，但若拜登接受，则会与他政府在人权民主上的主张相抵触。

自1月20日上任以来，拜登与习近平曾两度通话，这场线上会议将是两人首次「面对面」会晤。

© 2021 AFP