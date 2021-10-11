美中紧张能抗气候变迁？两国争第一反有助益

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（法新社华盛顿10日电） 全球对抗气候变迁能量满满，但若少了中国与美国参与，也是枉然。美中温室气体排放量合计占全球一半以上，但两国相处却不融洽。 气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP 26）即将在英国格拉斯哥召开，专家认为，美中合作若有突破，或能催化历史性的气候变迁协议达成，但美中关系冰冷，其实也不是世界末日。 美中加紧努力减排，但分析家认为两国行动都太过温和，远远无法达成联合国控制全球升温在摄氏1.5度以下、避免气候变迁最惨影响的目标。 领导大型气候行动的加州空气资源委员会（California Air Resources Board）主席尼柯尔斯（Mary Nichols）表示：「即使美中政府不能就任何事情达成实质协议，我觉得或许还是有很多空间采取认真作为，因为两国都可以、也愿意自己做很多事。」 「但那不代表协议就无关紧要，没有明确的协议，其他国家会不愿意行动。」 美国总统拜登政府形容北京是美国最大的长期挑战，拜登政府虽升高了针对人权、台湾、贸易等关切事项的压力，仍寻求就气候议题与中国接触。

美国气候特使凯瑞（John Kerry）最近在演讲中表示：「美中意见不合本来就不是秘密，但在气候议题方面，合作是挣脱现今世界共同自杀协议的唯一方法。」 凯瑞曾两度前往中国，但他最近一次造访时，中国外交部长王毅发出了警告。 王毅说：「中美气候合作不可能脱离两国关系大环境。」 此言让华府担心拜登与凯瑞的作法可能适得其反，反让中国得以拿气候议题为杠杆。 但中国国家主席习近平后来做出重要一步，他告诉联合国，北京将停止在海外建设燃煤发电厂。 美国加州大学洛杉矶分校环境与气候变迁研究所（Emmett Institute on Climate Change and the Environment, UCLA）教授王立德（Alex Wang）表示，美中会开始「争第一」，争着看谁做得更多。 「如果中国领导人觉得落于人后，应该会带来一些压力，让他们采取进一步行动，而这也会是漠视国内化石燃料业或煤矿业声音的原因。」

© 2021 AFP