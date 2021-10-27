美中贸易紧张升温 亚股跌多涨少

（法新社香港27日电） 美国昨天对中国电信祭出营运禁令，将中资科技企业推上火线，并使得美中两大超级强国间原已紧绷关系加剧；加上投资人持续担忧通货膨胀，香港股市今天引领亚洲多数股市下跌。

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近几周企业财报季表现强劲，提供投资人一些亟需的信心支撑。尽管企业面临供应吃紧、大宗商品与薪资成本攀涨及COVID-19（2019冠状病毒疾病）新增病例上升等压力，仍展现出韧性。

不过，华府和北京间长久摩擦，持续在交易场上投下阴影。美中在台湾、国家安全、科技贸易和香港等一系列议题上依旧僵持不下。

美国联邦传播委员会（FCC）昨天撤销中国电信美洲子公司营运许可，理由是这家企业「带来重大的国家安全与执法风险」。先前包括华为和中国移动等中国电信业巨擘，也都遭到美国前总统川普（Donald Trump）的政府禁令限制。

IG Asia分析师叶俊荣（Jun Rong Yeap，译音）表示，这项行动「似乎打击投资人先前对美中关系可能好转抱持的希望」，并「使得有些人怀疑，双方紧张升温是否会令美方再度加强对中国科技企业的检视」。

中国科技公司在美国挂牌股价昨天应声下挫，今天在香港股市也遭到抛售，拖累港股收跌1.6%，其中科技类股次指数跌逾3%。

另一方面，澳洲公布核心通货膨胀率高于预期，引发投资人普遍更加担忧，全球物价劲扬，正迫使各国央行移除疫情开始以来便实施的超宽松货币政策。亚洲其余股市今天多数也应声收黑。

尽管油价回跌，但仍徘徊在数年高点。原因是市场预期需求持续旺盛，但供应仍有疑虑。

有些国家已经升息，英国预料今年底前跟进，美国联邦准备理事会（Fed）则很可能在11月缩减购债计画规模。投资人冀望明天从欧洲央行（ECB）会议得到政策走向线索。

上海股市今天收低1%，首尔、威灵顿、曼谷、马尼拉和雅加达股市也全数收黑。但雪梨、新加坡和台北股市收高。东京股市则收平。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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