美乡村摇滚先驱唐艾佛利逝世 享寿84岁

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶22日电） 美国乡村摇滚先驱艾佛利兄弟二重唱（Everly Brothers）的哥哥唐艾佛利（Don Everly）逝世，享寿84岁，兄弟俩唱红的名曲包括Bye Bye Love、Wake Up Little Susie等。

法新社报导，乡村音乐名人堂宣布了唐艾佛利昨天在田纳西州纳希维尔（Nashville）过世的消息，并称他是「流行音乐史上最才华洋溢、最具影响力的人物之一」。

艾佛利兄弟二重唱的弟弟菲尔（Phil Everly）已早一步于2014年过世，享寿75岁。

唐艾佛利过世消息一出，乐坛人士纷纷哀悼，包括创作才女卡洛金（Carole King）和小罗伊奥比森（Roy Orbison Jr）等。「披头四」约翰蓝侬之子朱利安（Julian Lennon）也在社群网站推特贴文：「安息吧，唐，他与菲尔所组成的艾佛利兄弟二重唱乐团，创作出一些史上最令人怀念且经典的歌曲…感谢你们在音乐上的贡献。」

艾佛利兄弟的曲风影响着接下来数十年的摇滚、乡村歌手。俩人于1986年入主摇滚音乐名人堂，与「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）、小理查（Little Richard）等同为第一批获此殊荣的人物；他们2001年再入主乡村音乐名人堂。

艾佛利兄弟二重唱的「醒来小苏西」（Wake Up Little Susie）、「沉醉于梦中」（All I Have to Do Is Dream）都是1950年代美国排行榜第一的冠军金曲。

兄弟俩1960年代产量开始下滑，但仍创作出Cathy's Clown、「雨中哭泣」（Crying in the Rain）等脍炙人口的作品。

艾佛利兄弟二重唱于1973年拆伙，当时曾在加州舞台上当众砸吉他，但俩人于10年之后在伦敦皇家艾伯特音乐厅（Royal Albert Hall）感性合体，此后不时同台演出，直到菲尔2014年逝世。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP